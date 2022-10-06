МЗС Естонії: українських біженців відвезли з російсько-естонського кордону невипадково

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що вивезення українських біженців, які чекають на в'їзд до Естонії з російського боку, подалі від прикордонного пункту, не може бути випадковим, і за цим може стояти план організації провокацій.

Про це Рейнсалу сказав у четвер на урядовій пресконференції, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Виникнення затору на кордоні та його раптове зникнення невипадкове, це систематична діяльність, яка в тій чи іншій формі може бути провокаційною щодо кордонів Євросоюзу", - сказав Рейнсалу.

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За його словами, утворення черги з українців, які очікують на в'їзд до Естонії на російській стороні, є навмисною дією влади РФ, як і те, що біженців відвезли від кордону в невідомому напрямку.

За словами міністра, враховуючи, що люди прибули на прикордонний пункт із бажанням в'їхати до Естонії, їхнє зникнення звідти мало бути насильницьким.

"У нас немає технічної інформації про те, який саме примус був застосований, але ясно, що Росія обрала тих, кому дозволено перетинати кордон у контексті війни в Україні, а кому - ні", - сказав він.

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Водночас, міністр закордонних справ підтвердив, що Естонія готова використати усі необхідні засоби у разі виникнення загрози на кордоні.

"Ми засуджуємо той факт, що Російська Федерація не пропускає військових біженців через кордон", - сказав Рейнсалу.

Як відомо, останнім часом на кордонах РФ з Латвією та Естонією - великі черги, переважно з українців, які намагаються виїхати з окупації, час очікування складає кілька діб. В Естонії тривале проходження кордону прикордонники пояснюють діями російської сторони.

5 жовтня естонський глава МВС повідомив про "зникнення" з російського боку кордону близько тисячі людей, що чекали в черзі, зазначивши, що їх кудись відвезли вантажівками.

У Мінреінтеграції України повідомляли, що РФ не випускає громадян України, які мають російський паспорт.

Посольство України у взаємодії з естонськими відомствами з’ясовує ситуацію з українцями, які намагаються виїхати з РФ до Естонії.