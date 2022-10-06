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Гендиректор МАГАТЕ назвав ЗАЕС українською і анонсував збільшення місії

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 19:47

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі сказав під час пресконференції в Києві в середу.

Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.

За його словами, ситуація на окупованій Росією станції залишається небезпечною, оскільки територія навколо замінована, а український персонал, який перебуває в заручниках на станції, "перебуває під сильним тиском".

Ґроссі зазначив, що ядерна аварія на ЗАЕС усе ще "дуже можлива".

Раніше гендиректор МАГАТЕ повідомляв, що протягом цього тижня перебуватиме в Києві, а пізніше вирушить до Росії, де продовжить переговори, спрямовані на "якнайшвидше узгодження та запровадження зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

Як повідомлялося, в середу президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. Оскільки Україна не визнає анексії, це рішення фактично не має жодної сили.

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Теми: МАГАТЕЗАЕС
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