Гендиректор МАГАТЕ назвав ЗАЕС українською і анонсував збільшення місії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі сказав під час пресконференції в Києві в середу.

Також гендиректор МАГАТЕ анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні.

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За його словами, ситуація на окупованій Росією станції залишається небезпечною, оскільки територія навколо замінована, а український персонал, який перебуває в заручниках на станції, "перебуває під сильним тиском".

Ґроссі зазначив, що ядерна аварія на ЗАЕС усе ще "дуже можлива".

Раніше гендиректор МАГАТЕ повідомляв, що протягом цього тижня перебуватиме в Києві, а пізніше вирушить до Росії, де продовжить переговори, спрямовані на "якнайшвидше узгодження та запровадження зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

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Як повідомлялося, в середу президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. Оскільки Україна не визнає анексії, це рішення фактично не має жодної сили.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.