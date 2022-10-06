Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі

Лідери Євросоюзу та держав-партнерів погодили наступні зустрічі новоствореного формату Європейської політичної спільноти (ЄПС).

Про це повідомили лідери Чехії, Молдови та Франції на спільній прес-конференції у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Виступаючи після закриття першого саміту ЄПС, чеський прем’єр Петр Фіала, що був господарем нинішнього саміту, офіційно оголосив про наступні саміти ініціативи. "З нетерпінням чекаю на зустріч у Молдові, а за нею – у Іспанії та Великій Британії" - оголосив голова чеського уряду.

Мая Санду, як господарка наступного саміту, оголосила, що Молдова "рада бути частиною цього формату" і тому запропонувала прийняти наступне зібрання.

"Ми будемо раді вітати вас наступної весни у Молдові. Молдова прийматиме другий саміт ЄПС у Кишиневі", - заявила Санду.

Ідея про проведення самітів двічі на рік (що є доволі незвичною, високою частотою зустрічей), як стверджують, належить Макрону. У четвер він підтримав її.

Як повідомлялося, на празькому саміті лідери Туреччини й Вірменії вперше за 13 років провели переговори.

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Також за підсумками саміту віцепрем'єрка Стефанішина оголосила, про строки вступу України до ЄС - до 2030 року.