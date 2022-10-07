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Глава оборонного комітету Бундестагу у Києві закликала надати танки Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:06

Під час візиту в Україну голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала до постачання Україні західних бойових танків та бронетранспортерів.

 Про це повідомило видання Bild, цитуючи агентство DPA, пише "Європейська правда".

"Воля захищати свою країну непохитна. Але Україна, як і раніше, потребує нашої підтримки, щоб пережити зиму. Це стосується, перш за все, боєприпасів, а також доставки бронетранспортерів або бойових танків для відтіснення російських позицій", - сказала Штрак-Ціммерманн

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Глава оборонного комітету німецького парламенту прибула до України в четвер. Вона -  одна з тих, хто в лавах правлячої коаліції неодноразово і затято закликав до посилення військової підтримки України, включаючи постачання бойових танків.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.

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Теми: НімеччиназброявійнаУкраїна
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