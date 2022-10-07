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Британська розвідка оцінила масштаби "російського ленд-лізу" для ЗСУ

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:31

За даними британської розвідки, понад половина українського танкового парку складається з захоплених у росіян машин.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, переобладнана захоплена російська техніка зараз становить значну частину військової техніки України.

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"Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. Понад половина українського танкового парку, який зараз перебуває на озброєнні, потенційно складається з захоплених машин" - йдеться в огляді.

У британській розвідці стверджують, що неспроможність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею в полон свідчить про поганий стан їхньої підготовки і низький рівень бойової дисципліни.

"Зважаючи на те, що російські формування перебувають під сильним тиском у кількох секторах, а війська дедалі більше деморалізуються, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння" - прогнозують у Міноборони Британії.

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Як повідомлялося, за даними британської розвідки,  Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона опинилась перед дилемою: йти за політичними цілями і оборонятися або відводити війська, щоб посилити оборону лівобережної частини Херсонщини.

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