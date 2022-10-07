ЗСУ збили черговий "Алігатор" росіян
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 10:33
У п'ятницю вранці Повітряні сили України знищили гелікоптер російської армії Ка-52, також відомий як "Алігатор".
Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "7 жовтня, близько 8.00, на півдні України, зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".
Нагадаємо: Російські окупаційні війська від початку війни втратили 233 бойових гелікоптера.
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