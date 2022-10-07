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Звуки вибухів на Київщині: йде навчання саперів та працюють піротехники

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 жовтня 2022, 11:40
Фото: пресслужба Київської ОВА

Київська обласна військова адміністрація попередила, що сьогодні до 16:00 у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області можливі звуки вибухів.

Джерело: пресслужба Київської ОВА

Дослівно: "Сьогодні, 7 жовтня, до 16:00 у 3 районах Київщини піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами".

Деталі: Також на території Димерської громади Вишгородського району проводяться навчання для саперів –відпрацьовуються навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Що було раніше: 6 жовтня на Київщині у Вишгородському районі також проводились навчання саперів.

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Теми: Київська областьвибухКиїв
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