Звуки вибухів на Київщині: йде навчання саперів та працюють піротехники
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 11:40
Київська обласна військова адміністрація попередила, що сьогодні до 16:00 у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області можливі звуки вибухів.
Джерело: пресслужба Київської ОВА
Дослівно: "Сьогодні, 7 жовтня, до 16:00 у 3 районах Київщини піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами".
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Деталі: Також на території Димерської громади Вишгородського району проводяться навчання для саперів –відпрацьовуються навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Що було раніше: 6 жовтня на Київщині у Вишгородському районі також проводились навчання саперів.