У Києві почали опалювальний сезон для лікарень, шкіл і садків

У столиці розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери, керівники яких подали заявки, обігрів домівок розпочнеться пізніше.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста.

Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально – за заявками їхніх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло".

Деталі: Кличко додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Пряма мова: "Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним".

Цьому передувало: 6 жовтня Віталій Кличко повідомив, що в Києві вже виконали основні роботи для запуску централізованого опалення, столиця отримала нові труби завдяки USAID, закупила резервне паливо, джерела резервного живлення й пересувні мобільні котельні.

ВІДЕО ДНЯ

7 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що з 6 жовтня у столиці України встановився антициклонічний характер погоди, який свідчить про початок "бабиного літа".