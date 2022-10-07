Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві знову запрацює фунікулер

Олена РощінаП'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:37
У Києві знову запрацює фунікулер
Київський фунікулер, фото з Facebook Віталія Кличка

Із 10 жовтня у столиці відновить свою роботу Київський фунікулер, який не працював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. 

Реклама:

Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер за участі волонтерів законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. 

Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях". 

Деталі: У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. 

ВІДЕО ДНЯ

Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. 

Також фахівці обстежили колії та контактну мережу. 

Пряма мова: "Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері". 

Теми: Київтранспортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Київ
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксоване падіння уламків, виникли пожежі
У Києві та області працювала ППО
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: