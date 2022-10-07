У Києві знову запрацює фунікулер

Із 10 жовтня у столиці відновить свою роботу Київський фунікулер, який не працював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер.

Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер за участі волонтерів законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки.

Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях".

Деталі: У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.

Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням.

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Також фахівці обстежили колії та контактну мережу.

Пряма мова: "Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері".