У Києві знову запрацює фунікулер
Із 10 жовтня у столиці відновить свою роботу Київський фунікулер, який не працював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер.
Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер за участі волонтерів законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки.
Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях".
Деталі: У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.
Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням.
Також фахівці обстежили колії та контактну мережу.
Пряма мова: "Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері".