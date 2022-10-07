Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Києві знову запрацює фунікулер

Олена РощінаП'ятниця, 7 жовтня 2022, 14:37
Київський фунікулер, фото з Facebook Віталія Кличка

Із 10 жовтня у столиці відновить свою роботу Київський фунікулер, який не працював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. 

Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер за участі волонтерів законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. 

Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях". 

Деталі: У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. 

Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. 

ВІДЕО ДНЯ

Також фахівці обстежили колії та контактну мережу. 

Пряма мова: "Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері". 

Теми: Київтранспортвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

доповнено від 17:25Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Усі новини...
Київ
В Києві погано працює громадський транспорт: що відбувається і до чого тут "маршрутки"
У Києві почали опалювальний сезон для лікарень, шкіл і садків
Звуки вибухів на Київщині: йде навчання саперів та працюють піротехники
Останні новини
05:16
ОК "Південь": У Чорному морі РФ тримає напоготові 24 "Калібри"
04:20
Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм
03:38
Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах
03:03
Рада Європи захоплена рішенням Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
02:14
ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування
01:15
Харків: Росіяни обстріляли ракетами центр, спалахнула лікарня
00:35
фотоОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина
23:49
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
23:39
У Пентагоні не бачать доказів наміру Росії застосувати ядерну зброю
23:35
На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"
Усі новини...