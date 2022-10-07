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У російських містах відмовляються від святкування Нового року, гроші пустять на мобілізованих

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 16:57
У російських містах відмовляються від святкування Нового року, гроші пустять на мобілізованих
Фото pixabay.com

Влада Петербурга вирішила скасувати святкові заходи з нагоди Нового року, а зекономлені кошти пустити на оснащення добровольців і мобілізованих, такі ж рішення ухвалили і в інших містах.

Джерело: губернатор Петербурга Олександр Бєглов у Telegram, мер Нижнього Новгорода Юрій Шалабаєв у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Бєглова: "На нараді з членами міського уряду ухвалили рішення скасувати заплановані святкові заходи з нагоди Нового року.

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Зекономлені кошти використаємо для придбання додаткового спорядження та оснащення для добровольців і мобілізованих за виділеною в бюджеті Санкт-Петербурга особливою статтею на придбання додаткового спорядження та оснащення для добровольців і мобілізованих".

Деталі: За словами Бєглова, у Петербурзі скасували концерт на Палацовій площі та Невському проспекті, феєрверк і благодійний прийом у Таврійському палаці.

Водночас влада вирішила зберегти "новорічні програми для сімей із дітьми та традиційні "дитячі ялинки"".

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Також про скасування новорічних салютів і гулянь повідомив мер Нижнього Новгорода Юрій Шалабаєв.

За його словами, зекономлені кошти спрямують на інші потреби, зокрема на забезпечення пільг сім'ям мобілізованих – таких як плата за дитячі садки, за харчування в школах, за "подовжену групу", за додаткову освіту.

За даними РИА Новости, також від святкових заходів на Новий рік відмовилися в Калузі, Краснодарі, Калінінградській області, Воронежі та інших регіонах РФ.

Повідомляють, що рішення ухвалені, щоб заощадити кошти і спрямувати їх для підтримки мобілізованих. 

Теми: Росіясвяткуваннявійнамобілізація
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