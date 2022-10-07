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Посол заявив про готовність Індонезії прийняти Зеленського і Путіна на саміт G20

"Європейська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 21:20
Посол заявив про готовність Індонезії прийняти Зеленського і Путіна на саміт G20
Хусін Багіс, фото посольства Індонезії в ОАЕ

Оновлено 21:00. The National оновило новину, де уточнило, що інформація про підтвердження участі Зеленського й Путіна в саміті G20 не відповідає дійсності. У зв'язку з цим у новину були внесені зміни. 

Індонезія готується до прийому президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.

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"Ситуація непроста через українсько-російську війну", – сказав дипломат.

Він додав, що логістична підготовка до прийому двох президентів вже ведеться. "Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для Путіна і один для Зеленського", – зазначив Багіс.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти". "ЄвроПравда" також не змогла отримати коментар речника Зеленського Сергія Никифорова.

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Оновлено. Пізніше Никифоров у коментарі "Українській правді" сказав, що рішення про участь Зеленського у саміті G20 "ще не ухвалене". Так само речник Путіна Дмітрій Пєсков не підтвердив російським ЗМІ участь президента РФ у зустрічі лідерів "Групи двадцяти".

У G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі. У Білому домі в серпні казали, що Зеленський має бути присутнім, якщо там буде і Путін.

Сам Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.

Теми: ЗеленськийПутінІндонезія
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