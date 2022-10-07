Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "Ми не маємо до цього відношення".

Деталі: Питання журналіста звучало так: "У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди?"

Що передувало: 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці повідомило, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Передісторія:

У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.

В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.

22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.