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Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:50
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
Дар'я Дугіна, фото з соцмереж

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "Ми не маємо до цього відношення".

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Деталі: Питання журналіста звучало так: "У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди?"

Що передувало: 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці повідомило, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Теми: ЗеленськийДугінвбивство
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