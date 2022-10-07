Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:50
Дар'я Дугіна, фото з соцмереж

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "Ми не маємо до цього відношення".

Деталі: Питання журналіста звучало так: "У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди?"

Що передувало: 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці повідомило, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДугінвбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

фотоУкрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

відеоДанілов і Федоров жартівливо відреагували на палаючий Кримський міст

ФОТО, відеоВ результаті вибуху частково зруйновано Кримський міст

Маск знайшов спосіб урегулювати конфлікт між Тайванем та Китаєм

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової
Зеленський уточнив, що закликав до превентивних санкцій проти РФ, а не ударів по території
Останні новини
14:27
Глава Міноборони ФРН прибула до Литви: обговорить посилення контингенту НАТО
14:17
Вибух на Кримському мосту: росіяни кажуть про 3 загиблих
13:59
"Зернова ініціатива": ще сім суден вийшли з українських портів
13:39
Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла РФ
13:35
Адміністрація Путіна роздала пропагандистам "методички" щодо Кримського мосту – росЗМІ
13:21
У Нобелівському комітеті пояснили, чому премію отримали представники РФ і Білорусі, а не Зеленський
13:13
Австрія оскаржує в Суді ЄС рішення визнати природний газ і ядерну енергетику "зеленими"
13:09
Прем’єрка Естонії: російські ухилянти – наступна зброя в гібридній війні РФ
12:56
Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченського мосту
12:48
Нацбанк за останній тиждень продав на міжбанку понад 615 мільйонів доларів
Усі новини...