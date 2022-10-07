Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "Ми не маємо до цього відношення".

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Деталі: Питання журналіста звучало так: "У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди?"

Що передувало: 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці повідомило, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

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