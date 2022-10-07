Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:50
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС
Пряма мова: "Ми не маємо до цього відношення".
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Деталі: Питання журналіста звучало так: "У Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали. Ви можете сказати, чи є тут частка правди?"
Що передувало: 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці повідомило, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
- Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
- 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.