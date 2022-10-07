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Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:49
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вражений тим, наскільки люди в Росії бояться висловити свої думки й боротися за свої права.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "В цілому я вражений, наскільки люди там бояться всього, наскільки люди там бояться просто висловити свої думки, бояться зробити це навіть в соцмережах, вийти на вулиці, боротися за свої права.

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Ця логіка для мене є незрозумілою, хоча я знав там багато людей. Але ми настільки різні люди.

Що з ними сталося за ці пару десятків років, що з ними сталося, що він (росіянин - Ред.) боїться вийти на вулицю, бо його будуть бити і заберуть за ґрати. І він навіть готовий, що його мобілізують силою, і тут він здається в полон".

Деталі: Зеленський вважає, що росіяни "повинні боротися за себе, виходити, писати, говорити".

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"Зараз мобілізовані діти ці, без автоматів, без бронежилетів, їх кидають, як м'ясо. Якщо вони хочуть бути шашликами, добре, хай приходять. Якщо вони все ж таки люди і вони вважають, що це їхнє життя, то вони повинні боротися", - сказав він.

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Теми: ЗеленськийРосіявійнамобілізація
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