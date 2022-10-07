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Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:49
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вражений тим, наскільки люди в Росії бояться висловити свої думки й боротися за свої права.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "В цілому я вражений, наскільки люди там бояться всього, наскільки люди там бояться просто висловити свої думки, бояться зробити це навіть в соцмережах, вийти на вулиці, боротися за свої права.

Ця логіка для мене є незрозумілою, хоча я знав там багато людей. Але ми настільки різні люди.

Що з ними сталося за ці пару десятків років, що з ними сталося, що він (росіянин - Ред.) боїться вийти на вулицю, бо його будуть бити і заберуть за ґрати. І він навіть готовий, що його мобілізують силою, і тут він здається в полон".

Деталі: Зеленський вважає, що росіяни "повинні боротися за себе, виходити, писати, говорити".

"Зараз мобілізовані діти ці, без автоматів, без бронежилетів, їх кидають, як м'ясо. Якщо вони хочуть бути шашликами, добре, хай приходять. Якщо вони все ж таки люди і вони вважають, що це їхнє життя, то вони повинні боротися", - сказав він.

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Теми: ЗеленськийРосіявійнамобілізація
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