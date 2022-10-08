За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу загарбники вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 - у Зарічному, 2 - в Очеретиному, 1 - у Бахмуті та 1 - у Павлівці.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: Крім того, у звільнених громадах виявили ще 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 6 у Лимані, 2 у Святогірську та 1 у Яровій.

Ще 17 людей за вчора отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.