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Прем’єрка Естонії: російські ухилянти – наступна зброя в гібридній війні РФ

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 13:09
Прем’єрка Естонії: російські ухилянти – наступна зброя в гібридній війні РФ
Кая Каллас, скриншот

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в п’ятницю перед неформальним самітом лідерів ЄС.

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція – наступна зброя", – сказала Каллас.

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Естонська прем’єрка нагадала, що за час радянської окупації частка росіян у населенні країни зросла з 3,2% до понад 30%, а під час міграції росіяни "схильні прибувати в країни, де вже є російська меншина".

"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все – частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", – наголосила вона.

Відколи Росія оголосила часткову мобілізацію у війні проти України, все більше чоловіків виїжджають з країни. У Європейському Союзі розгорнулася дискусія про те, чи варто приймати російських ухилянтів. Позиції окремих країн ЄС з цього питання значно відрізняються: тоді як німецький уряд запропонував ухилянтам притулок, країни Балтії, наприклад, відмовляють їм у прийомі.

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Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував Таллінну змінити порядок паркування автомобілів із дипломатичними номерами, вважаючи, що дипломати Росії та Білорусі не повинні мати можливість паркуватися безкоштовно.

Теми: ЕстоніявійнаРосіяУкравтодор
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