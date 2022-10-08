Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єрка Естонії: російські ухилянти – наступна зброя в гібридній війні РФ

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 13:09
Кая Каллас, скриншот

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в п’ятницю перед неформальним самітом лідерів ЄС.

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція – наступна зброя", – сказала Каллас.

Естонська прем’єрка нагадала, що за час радянської окупації частка росіян у населенні країни зросла з 3,2% до понад 30%, а під час міграції росіяни "схильні прибувати в країни, де вже є російська меншина".

"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все – частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", – наголосила вона.

Відколи Росія оголосила часткову мобілізацію у війні проти України, все більше чоловіків виїжджають з країни. У Європейському Союзі розгорнулася дискусія про те, чи варто приймати російських ухилянтів. Позиції окремих країн ЄС з цього питання значно відрізняються: тоді як німецький уряд запропонував ухилянтам притулок, країни Балтії, наприклад, відмовляють їм у прийомі.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував Таллінну змінити порядок паркування автомобілів із дипломатичними номерами, вважаючи, що дипломати Росії та Білорусі не повинні мати можливість паркуватися безкоштовно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕстоніявійнаРосіяУкравтодор
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ФОТО, оновлено, відеоЗапоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка

фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

Усі новини...
Естонія
Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченського мосту
Глава МЗС Естонії побажав Путіну зустріти наступний день народження за ґратами
Естонія готує новий пакет військової допомоги Україні - з боєприпасами і зимовим спорядженням
Останні новини
04:22
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
03:40
ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування
02:54
ФОТО, оновлено, відеоЗапоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка
02:10
NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку
01:17
Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10
00:49
Мінськ звинуватив Україну в "підготовці удару", МЗС допускає, що це складова провокації РФ
23:50
фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
23:18
Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди
23:05
У Берліні 8000 прихильників AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції
22:54
Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура
Усі новини...