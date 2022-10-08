Глава Міноборони ФРН прибула до Литви: обговорить посилення контингенту НАТО

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у суботу прибула до Литви для зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, щоб обговорити спільні військові навчання та посилення контингенту НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Анушаускас зустрів Ламбрехт перед Великим князівським палацом у Вільнюсі. Там глава німецького Міноборони також зустрілася з главою уряду Литви Інгрідою Сімоніте.

Далі очільники оборонних відомств Німеччини й Литви вирушили на військову базу Рукла, де відбуваються перші навчання німецької бригади НАТО з посиленого захисту на військовому полігоні Гайжюнай.

За даними Бундесверу, загалом 250 військовослужбовців німецької бригади НАТО з технікою візьмуть участь у військових навчаннях Fast Griffin та тренуватимуться разом з литовськими військами. Це перші спільні навчання після того, як у червні Німеччина взяла на себе зобов'язання посилити східний фланг НАТО у Литві.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс вирішив посилити захист на своєму східному фланзі. Зокрема Німеччина має надати Литві бойову бригаду чисельністю від 3000 до 5000 військовослужбовців.

Німецька бригада прибула до Рукли на початку вересня і тепер має бути офіційно введена в дію на церемонії за участю міністерки оборони Ламбрехт.

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Передбачається, що озброєння, боєприпаси та командний склад бригади перебуватимуть у Литві, але більшість солдатів залишатимуться в Німеччині, готові в разі необхідності до термінового розгортання.