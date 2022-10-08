Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Глава Міноборони ФРН прибула до Литви: обговорить посилення контингенту НАТО

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 14:27
скриншот

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у суботу прибула до Литви для зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, щоб обговорити спільні військові навчання та посилення контингенту НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Анушаускас зустрів Ламбрехт перед Великим князівським палацом у Вільнюсі. Там глава німецького Міноборони також зустрілася з главою уряду Литви Інгрідою Сімоніте.

Далі очільники оборонних відомств Німеччини й Литви вирушили на військову базу Рукла, де відбуваються перші навчання німецької бригади НАТО з посиленого захисту на військовому полігоні Гайжюнай.

За даними Бундесверу, загалом 250 військовослужбовців німецької бригади НАТО з технікою візьмуть участь у військових навчаннях Fast Griffin та тренуватимуться разом з литовськими військами. Це перші спільні навчання після того, як у червні Німеччина взяла на себе зобов'язання посилити східний фланг НАТО у Литві.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс вирішив посилити захист на своєму східному фланзі. Зокрема Німеччина має надати Литві бойову бригаду чисельністю від 3000 до 5000 військовослужбовців.

Німецька бригада прибула до Рукли на початку вересня і тепер має бути офіційно введена в дію на церемонії за участю міністерки оборони Ламбрехт.

ВІДЕО ДНЯ

Передбачається, що озброєння, боєприпаси та командний склад бригади перебуватимуть у Литві, але більшість солдатів залишатимуться в Німеччині, готові в разі необхідності до термінового розгортання.

Теми: НімеччинаЛитваНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ФОТО, оновлено, відеоЗапоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка

фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

Усі новини...
Німеччина
Глава оборонного комітету Бундестагу у Києві закликала надати танки Україні
Делегація Бундестагу відвідає Київ, щоб оновити тиск на уряд Шольца щодо танків
Німеччина дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС
Останні новини
05:11
New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії
04:22
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
03:40
ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування
02:54
ФОТО, оновлено, відеоЗапоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка
02:10
NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку
01:17
Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10
00:49
Мінськ звинуватив Україну в "підготовці удару", МЗС допускає, що це складова провокації РФ
23:50
фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
23:18
Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди
23:05
У Берліні 8000 прихильників AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції
Усі новини...