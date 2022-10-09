ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування

ЗСУ знищили три склади з боєприпасами окупантів в Херсонському і Бериславському районах.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському".

Деталі: Решта втрат ворога:

83 росіянина;

4 танки;

4 гаубиці "Мста-Б";

2 міномети 120-го калібру;

7 одиниць авто-бронетехніки.

Також пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.

Ворожа авіація 4 рази атакувала наші позиції. Наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах ППО ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.