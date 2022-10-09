ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування
Неділя, 9 жовтня 2022, 03:40
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами окупантів в Херсонському і Бериславському районах.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському".
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Деталі: Решта втрат ворога:
- 83 росіянина;
- 4 танки;
- 4 гаубиці "Мста-Б";
- 2 міномети 120-го калібру;
- 7 одиниць авто-бронетехніки.
Також пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.
Ворожа авіація 4 рази атакувала наші позиції. Наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах ППО ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.
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