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ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування

Анастасія КалатурНеділя, 9 жовтня 2022, 03:40
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили три склади з боєприпасами окупантів в Херсонському і Бериславському районах.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському".

Деталі: Решта втрат ворога:

  • 83 росіянина;
  • 4 танки;
  • 4 гаубиці "Мста-Б";
  • 2  міномети 120-го калібру;
  • 7  одиниць авто-бронетехніки.

Також пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.

Ворожа авіація 4 рази атакувала наші позиції. Наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах ППО ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

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Теми: Херсонська областьвійна
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