У Вінницькій області послаблюють комендантську годину

З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінена тривалість комендантської години, вона починатиметься опівночі.

Джерело: голова ОВА Сергій Борзов

Деталі: Зазначається, що комендантську годину послабили – вона починатиметься не в 23, а о 24 годині, а завершиться о 5 ранку.

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Влада нагадує, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Винятки – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.