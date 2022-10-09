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Кулеба закликав світ до дій після чергового обстрілу РФ житлових будинків у Запоріжжі

"Європейська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 18:42
Кулеба закликав світ до дій після чергового обстрілу РФ житлових будинків у Запоріжжі
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати конкретними кроками на останні обстріли російськими військовими житлових будинків у Запоріжжі, внаслідок чого загинули щонайменш 13 цивільних осіб і десятки постраждали. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Цілі ударів не мали жодного військового призначення. Цілеспрямовані російські удари мали на меті лише спричинити смерть цивільних людей, руйнування, посіяти терор і страх. Цілеспрямоване вбивство цивільних людей є воєнним злочином. Здійснивши ракетні удари по мирних людях, які спали у своїх домівках, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, якій необхідно протидіяти усіма можливими способами, щоб запобігти подальшим жахливим злочинам", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Він закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

По-перше, Кулеба закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, вчинені Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії.

По-друге, міністр повторив заклик до Вашингтона визнати Росію державою-спонсором тероризму, а інші країни — визнати Росію терористичною державою.

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По-третє, він закликав до реакції на обстріл та нових жорстких санкцій, які позбавлять фінансування російську військову машину.

"Четверте: закликаю партнерів, зокрема США, Велику Британію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО). Постачання цього життєво необхідного обладнання має бути прискорене. Для нас літери "ППО" та "ПРО" означають життя. Життя наших дітей, які лягають спати в Запоріжжі та інших містах України, не знаючи, чи прокинуться на ранок. Ці системи можуть рятувати життя в Україні вже зараз, а не стояти на складах", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також закликав країни, які заявляють про свою нейтральну позицію, відправити свої делегації у Запоріжжя - "де вони зможуть переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю".

За останніми даними, внаслідок ракетного удару армії РФ по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, ще 60 отримали поранення. Серед поранених і загиблих є діти.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаЗапоріжжя
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