Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 400 військових

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 04:11
ілюстративне фото ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 406 військових.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це!"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури

Росіяни не зможуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни, але є винятки

ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві

фотоЗаступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет
Україна продовжить "зернову ініціативу" з Туреччиною та ООН – Зеленський
Зеленський відзначив воїнів "за хоробрість і стійкість", "особливу енергійність"
Останні новини
20:48
Уряд скасував заборону на експорт коксівного вугілля
20:44
На Донеччині збито гелікоптер Мі-8 і безпілотник окупантів
20:39
660 років тюрми: в Італії ув'язнили десятки мафіозі за привласнення коштів з фондів ЄС
20:33
Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями
20:17
Прем'єрка Естонії: Для миру в Україні треба вигнати звідти Росію
20:00
Україна припинила імпорт неоригінального коньяку
19:58
Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні
19:51
Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним
19:49
Росіяни депортували з окупованих територій Запорізької області 300 дітей – мер Мелітополя
19:44
ГУР: На ЗАЕС анулюють українські перепустки й поставили на даху засоби РЕБ
Усі новини...