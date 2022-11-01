Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 400 військових
Вівторок, 1 листопада 2022, 03:11
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 406 військових.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.
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Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це!"