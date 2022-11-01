Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 400 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 406 військових.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це!"