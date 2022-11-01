Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Станом на 09:14 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог і "Беларускі Гаюн"

Деталі: Останньою повітряну тривогу оголосила Сумська область.

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Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомляє, що на різних аеродромах Білорусі злетіли літак МіГ-31 К (він може нести гіперзвукові ракети "Кинджал") і кілька винищувачів.

Оновлення: Станом на 10:46 по всій Україні – відбій повітряної тривоги. Останньою зняла тривожне попередження Миколаївська область, там вона тривала півтори години.

ВІДЕО ДНЯ

У Луганській області повітряна тривога не припиняється з весни.