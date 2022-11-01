Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала – Держдеп США

США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі, оскільки заяви Росії про її вихід мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".

Про це заявив Нед Прайс, речник Державного департаменту США, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України", - сказав Нед Прайс, речник Держдепартаменту США.

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Прайс наголосив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.

"Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування", - сказав речник Державного департаменту США.

За його словами, жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

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"Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу, чи голодують", - зазначив речник Держдепу.

За його словами, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть "колективне покарання, або колективне вимагання".

Президент Росії Владімір Путін у понеділок заявив, що причиною призупинення участі Москви в "зерновій угоді" стала загроза з боку України, і лише в разі гарантій безпеки в Чорному морі вона може переглянути це рішення.

Водночас ООН не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

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