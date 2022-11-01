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На Київщині лунатимуть звуки вибухів – навчання саперів та розмінування

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 листопада 2022, 11:38
Ілюстративне фото з ДСНС

У Вишгородському районі Київщини 1 листопада проводитимуть навчання для саперів, в Бориспільському – розмінування.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів". 

Деталі: В ОВА уточнили, що сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. 

Оновлено 11:35: Київська обласна військова адміністрація додала, що 1 листопада до 14:00 триватиме розмінування територій в Бориспільському районі.

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Теми: Київська областьвибух
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