На Київщині лунатимуть звуки вибухів – навчання саперів та розмінування
Вівторок, 1 листопада 2022, 11:38
У Вишгородському районі Київщини 1 листопада проводитимуть навчання для саперів, в Бориспільському – розмінування.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram
Дослівно: "Протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".
Деталі: В ОВА уточнили, що сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Оновлено 11:35: Київська обласна військова адміністрація додала, що 1 листопада до 14:00 триватиме розмінування територій в Бориспільському районі.
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