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МЗС після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі закликало виключити РФ з G20

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 10:34

У Міністерстві закордонних справ заявили, що після ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні запрошення президента Путіна на саміт Групи двадцяти має бути відкликане, а сама РФ – виключена з G20.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Путін публічно визнав видачу наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена із Групи двадцяти", - написав він.

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Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що ракетний терор Росії проти України у день візиту іноземного лідера має зустріти ще більш жорстку відповідь міжнародної спільноти, зокрема, РФ має бути виключена з G20.

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Теми: МЗСРосіяПутін
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