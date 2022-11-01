На 5 років ув’язнили російського шпигуна з Дніпра

Суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері "Telegram" передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.