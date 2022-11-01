Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Відпустили всю тюрму наших, скоро приїдуть": мати заспокоює окупанта на передовій – перехоплення

Роман ПетренкоВівторок, 1 листопада 2022, 12:41
Відпустили всю тюрму наших, скоро приїдуть: мати заспокоює окупанта на передовій – перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, в якому мати заспокоює окупанта на передовій, що скоро до нього приїдуть вояки з російських тюрем.

Джерело: ГУР

Деталі: Окупант скаржиться матері, що у ЗСУ "все є", а у росіян "нічого немає, навіть їжі".

Реклама:

Та запевняє, що до кінця жовтня (розмова, очевидно, записана раніше) окупанти захоплять Лиман.

Дослівно: "Мають пацани зараз приїхати і п**да їм (українцям — ред.). До кінця жовтня сказали – Лиман звільнимо повністю. Льоша Шкодич має бути у вас на передовій.

Відпустили всю тюрму наших пацанів. З Ізмаїлової тюрми 200 людей пішло".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіявійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: