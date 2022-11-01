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"Відпустили всю тюрму наших, скоро приїдуть": мати заспокоює окупанта на передовій – перехоплення

Роман ПетренкоВівторок, 1 листопада 2022, 13:41

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, в якому мати заспокоює окупанта на передовій, що скоро до нього приїдуть вояки з російських тюрем.

Джерело: ГУР

Деталі: Окупант скаржиться матері, що у ЗСУ "все є", а у росіян "нічого немає, навіть їжі".

Та запевняє, що до кінця жовтня (розмова, очевидно, записана раніше) окупанти захоплять Лиман.

Дослівно: "Мають пацани зараз приїхати і п**да їм (українцям — ред.). До кінця жовтня сказали – Лиман звільнимо повністю. Льоша Шкодич має бути у вас на передовій.

Відпустили всю тюрму наших пацанів. З Ізмаїлової тюрми 200 людей пішло".

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Теми: Росіявійнапропаганда
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