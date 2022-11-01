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Ще три судна вийшли з українських портів в рамках зернової ініціативи

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 13:07

Спільний координаційний центр, що опікується зерновою ініціативою під егідою ООН, повідомив, що до полудня вівторка ще три судна залишили українські порти після того, як Росія призупинила свою участь у цій ініціативі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві центру сказано, що рух суден було погоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі, і російська делегація була поінформована.

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Відзначається також, що Амір Абдулла, координатор Чорноморської зернової ініціативи ООН, "продовжує переговори з усіма трьома державами-членами, прагнучи відновити повноправну участь у СКЦ".

У заяві також сказано, що у вівторок команди ООН і Туреччини продовжили свої інспекції суден, які стоять на якорі в Стамбулі, після того, як у понеділок було отримано дозвіл на відплив 46 суден.

Президент Росії Владімір Путін у понеділок заявив, що причиною призупинення участі Москви в "зерновій угоді" стала загроза з боку України, і лише в разі гарантій безпеки в Чорному морі вона може переглянути це рішення.

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Водночас ООН не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також нове відео ЄвроПравди: Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

Теми: зерноУкраїна
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