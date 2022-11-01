Ще три судна вийшли з українських портів в рамках зернової ініціативи
Спільний координаційний центр, що опікується зерновою ініціативою під егідою ООН, повідомив, що до полудня вівторка ще три судна залишили українські порти після того, як Росія призупинила свою участь у цій ініціативі.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
У заяві центру сказано, що рух суден було погоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі, і російська делегація була поінформована.
Відзначається також, що Амір Абдулла, координатор Чорноморської зернової ініціативи ООН, "продовжує переговори з усіма трьома державами-членами, прагнучи відновити повноправну участь у СКЦ".
У заяві також сказано, що у вівторок команди ООН і Туреччини продовжили свої інспекції суден, які стоять на якорі в Стамбулі, після того, як у понеділок було отримано дозвіл на відплив 46 суден.
Президент Росії Владімір Путін у понеділок заявив, що причиною призупинення участі Москви в "зерновій угоді" стала загроза з боку України, і лише в разі гарантій безпеки в Чорному морі вона може переглянути це рішення.
Водночас ООН не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.
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