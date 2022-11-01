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Австрія скасувала безкоштовний проїзд для українців

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 14:30

Австрія з 1 листопада змінила правила проїзду для громадян України, які перебувають в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні посольства України в Австрії на сторінці у Facebook.

Зокрема, починаючи з 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті Відня є платним.

Також змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB).

"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). "Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини" - розповіли у посольстві.

Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги ÖBB з листопада.

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"Посольство продовжує перемовини з Федеральним урядом, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту" - йдеться у повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, уряд Болгарії вирішив продовжити програму розселення біженців з України, але замість готелів їх будуть розміщувати на державних курортах.

Теми: АвстріяУкраїнабіженцітранспорт
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