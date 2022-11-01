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Січеславські десантники "запалюють" на Луганщині: знищено приховану бронетехніку РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 1 листопада 2022, 14:07
Січеславські десантники запалюють на Луганщині: знищено приховану бронетехніку РФ
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Січеславські десантники артилеристи за підтримки авіації знищили броньовану техніку та живу силу російських окупантів на Луганщині.

Джерело: пресслужба Десантно-штурмових військ

Деталі: Повідомляється, що в Луганській області артилерійські підрозділи 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ за підтримки авіації знищили приховану бронетехніку разом із особовим складом російських загарбників.

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Дослівно: "На відео зафіксовано ефективна робота гармашів та авіаторів. Результатом кожного влучного пострілу стала відповідь ворогу за зруйновані міста та села нашої рідної Батьківщини".

Теми: Луганська областьвійна
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