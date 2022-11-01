Січеславські десантники "запалюють" на Луганщині: знищено приховану бронетехніку РФ

Січеславські десантники артилеристи за підтримки авіації знищили броньовану техніку та живу силу російських окупантів на Луганщині.

Джерело: пресслужба Десантно-штурмових військ

Деталі: Повідомляється, що в Луганській області артилерійські підрозділи 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ за підтримки авіації знищили приховану бронетехніку разом із особовим складом російських загарбників.

Дослівно: "На відео зафіксовано ефективна робота гармашів та авіаторів. Результатом кожного влучного пострілу стала відповідь ворогу за зруйновані міста та села нашої рідної Батьківщини".