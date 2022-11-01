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Мер Миколаєва показав відео після нічних обстрілів росіянами – багато руйнувань

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 14:41
Мер Миколаєва показав відео після нічних обстрілів росіянами – багато руйнувань
наслідки обстрілів Миколаєва. фото з FB Сєнкевича

Російські загарбники пошкодили більше 10 житлових будинків та 2 навчальних заклади у Миколаєві. 

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Більше 10 житлових будинків різної поверховості пошкоджено внаслідок сьогоднішніх нічних обстрілів. У них загалом вибито близько 200 вікон. Два з них – частково зруйновані. У 7 будинках пошкоджений дах".

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Деталі: Мер додав, що також частково зруйновані і будівлі двох навчальних закладів.
 
За словами Сєнкевича, з самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальники. Вони розчищають проїжджу частину, тротуари та зелені зони від уламків та сміття.

Теми: Миколаїввійна
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