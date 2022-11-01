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Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 16:56

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів", - написала Брінк у Twitter.

Раніше у понеділок єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Минулого тижня Кадрі Сімсон закликала уряди та приватні компанії Європейського Союзу пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

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Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення, через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Теми: СШАУкраїнаКиїв
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