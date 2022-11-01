Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів", - написала Брінк у Twitter.

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Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря @StateEUR Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів pic.twitter.com/eVFpz8MAlT — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 1, 2022

Раніше у понеділок єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

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Минулого тижня Кадрі Сімсон закликала уряди та приватні компанії Європейського Союзу пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення, через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).