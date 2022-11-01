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Єврокомісар: Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 16:56
Єврокомісар: Ресурси для енергопостачання з ЄС в Україну обмежені, тому пріоритет в іншому
Володимир Зеленський і єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, фото ОП

Європейський комісар Кадрі Сімсон, що відповідає за питання енергетики, вважає, що пріоритетом допомоги ЄС є відновлення зруйнованих потужностей, а не заміщення постачання з ЄС.

Про це вона заявила відповідаючи на запитання "Європейської правди" у Києві, за підсумками переговорів з українським міністром енергетики Германом Галущенко.

Комісар Сімсон запевнила, що ЄС вже мобілізувала можливі ресурси, у тому числі поза межами Європи.

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"Ми робимо все можливе, щоби закрити потребу України, і ці питання – не лише до ЄС. Ми вже в діалозі з міжнародними партнерами, бо є потреба у дуже специфічному обладнанні, якого є дуже мало виробників у світі", - заявила вона.

Вона також підкреслила, що головною проблемою є пошук цього обладнання у світі: "Часом питання не в грошах, а в тому, щоби знайти необхідні частини, і ЄС тут може допомогти"

Сімсон на прохання ЄП також прокоментувала можливість заміщення електроенергії на українському ринку та оцінила її доволі скептично.

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"Приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС створило можливість експорту та імпорту? Тому ми можемо постачати Україні електроенергію, але ця можливість обмежена. Тому у нас пріоритет – відновлення ліній з’єднання всередині Україні", - заявила вона.

Сімсон прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Сімсон запропонував створити "економічний Рамштайн" для вирішення енергетичних проблем України.

Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення, через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Теми: ЄСУкраїнаенергетика
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