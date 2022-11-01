ОП закликає світ визнати Іран співучасником агресії

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста.

Реклама:

Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС.

Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ