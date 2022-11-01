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ОП закликає світ визнати Іран співучасником агресії

Роман ПетренкоВівторок, 1 листопада 2022, 18:26
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста.

Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС.

Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно.

Передісторія:

  • 1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. 
  • Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.

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Теми: Офіс президентаІранвійнаобстріл
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