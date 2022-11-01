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Поліція Фінляндії уточнила слова свого посадовця про можливу контрабанду зброї з України

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 18:14

У Національному бюро розслідування Фінляндії (Keskusrikospoliisi) надали новий коментар після інтерв’ю представника відомства, у якому він говорив про можливі факти потрапляння зброї з України до рук кримінальних груп у Фінляндії.

Про це йдеться в повідомленні фінської поліції та коментарі для суспільного мовника Yle, пише "Європейська правда".

Заступник керівника відомства Маркус Вялімякі зазначив, що поліції не відомо про факти, коли б зброя, яка була надана Україні західними партнерами як військова допомога, потрапила до рук злочинців у Фінляндії. 

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Він пояснив, що колега, коли говорив про можливі факти незаконного потрапляння зброї у Фінляндію, говорив не про західну допомогу, а взагалі зброю з України і потенційну можливість - відомство ідентифікувало окремих осіб, які мають зв’язки з кримінальними групами і побували в Україні після початку війни. 

"На основі інтерв’ю нашого експерта у людей могло скластися враження, що вже були якісь випадки контрабанди зброї до Фінляндії. Проте у нас немає підтвердженої інформації про такі випадки. Ми хотіли лише зауважити, що є ризик, що кримінальні угруповання з Фінляндії можуть намагатися отримати зброю із зони бойових дій", - пояснює Маркус Вялімякі. 

Вялімякі так само наголосив, що відомство не планувало створити враження, ніби підозрює, що українська влада якимось чином уможливлює потрапляння зброї до сторонніх осіб. 

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"Представники організованої злочинності вміють дуже вигадливо діяти тоді, коли мають шанс отримати зброю. Йдеться про те, що вони потенційно можуть це зробити, а не про те, що українська влада якось це уможливлює", - коментує посадовець. 

Він зазначив, що поліція щорічно вилучає неліцензовану зброю у представників організованої злочинності і правоохоронцям відомо, що у кримінальному світі завжди зацікавлені отримати зброю з країн, де ведуться бойові дії, тож такий інтерес прогнозовано буде і до зброї з України. 

"Поліція має у будь-якому разі заздалегідь зважати на можливі ризики. У конкретно цьому випадку ми виявили потенційний ризик, але він ще не матеріалізувався", - коментує Вялімякі.

Маркус Вялімякі підкреслив також, що розвіддані, на які посилався Альгрен, не вказують на те, що такі потенційні випадки - масштабне явище.

Нагадаємо,  старший комісар Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістер Альгрен в інтерв’ю Yle сказав про можливе потрапляння зброї з України до рук кримінальних угруповань у Фінляндії.

В МЗС України після цього розповіли, що попросили посольство розібратися у питанні і на запити дипломатів у Гельсінкі сказали, що не мають підтвердженої інформації про такі факти. 

МВС України зі свого боку повідомило, що у тексті інтерв'ю не зовсім точно передали сказане комісаром, а також розповіли, що надіслали запити до Фінляндії, Швеції і Данії через системи Європолу, щоб перевірити ці факти.

Теми: зброяФінляндіяУкраїнавійна
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