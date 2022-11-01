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Прем'єрка Естонії: Для миру в Україні треба вигнати звідти Росію

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 19:17

На думку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, шлях до досягнення миру в Україні лежить через "вигнання Росії" з української території.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Каллас сказала на пресконференції у вівторок.

"Навіть якщо у вас є мир, але є окупація, це не означає, що людські страждання для цих людей припиняться. Україна повинна виграти цю війну", – наголосила прем’єрка Естонії.

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За її словами, Росія намагається використати всі можливі засоби, щоб отримати паузу для перегрупування військ і продовження наступу, а також "розраховує на те, що ми втомимося або злякаємося".

Каллас попередила, що ціна втоми від війни в Україні буде надто високою для Європи, адже "якщо агресія десь окупається, це слугує запрошенням використати її деінде".

Крім того, глава естонського уряду засудила російські атаки на українську критичну інфраструктуру, назвавши їх "терористичною тактикою", внаслідок якої сотні тисяч домогосподарств в Україні залишилися без електрики та водопостачання.

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Кая Каллас відома жорсткими заявами щодо Росії та підтримкою України.

Раніше вона наголошувала на неприпустимості поступок Кремлю у питанні України через погрози застосування ядерної зброї, оскільки інакше РФ буде використовувати цей аргумент і в майбутньому.

Водночас прем'єрка Естонії визнавала, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки" в Європейському Союзі все важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЕстонія
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