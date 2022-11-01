Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Естонії: Для миру в Україні треба вигнати звідти Росію

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 20:17

На думку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, шлях до досягнення миру в Україні лежить через "вигнання Росії" з української території.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Каллас сказала на пресконференції у вівторок.

"Навіть якщо у вас є мир, але є окупація, це не означає, що людські страждання для цих людей припиняться. Україна повинна виграти цю війну", – наголосила прем’єрка Естонії.

За її словами, Росія намагається використати всі можливі засоби, щоб отримати паузу для перегрупування військ і продовження наступу, а також "розраховує на те, що ми втомимося або злякаємося".

Каллас попередила, що ціна втоми від війни в Україні буде надто високою для Європи, адже "якщо агресія десь окупається, це слугує запрошенням використати її деінде".

Крім того, глава естонського уряду засудила російські атаки на українську критичну інфраструктуру, назвавши їх "терористичною тактикою", внаслідок якої сотні тисяч домогосподарств в Україні залишилися без електрики та водопостачання.

Кая Каллас відома жорсткими заявами щодо Росії та підтримкою України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше вона наголошувала на неприпустимості поступок Кремлю у питанні України через погрози застосування ядерної зброї, оскільки інакше РФ буде використовувати цей аргумент і в майбутньому.

Водночас прем'єрка Естонії визнавала, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки" в Європейському Союзі все важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЕстонія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України

фотоНа пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката

відео Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів

ППО збила три ракети Х-59, які зранку атакували Одещину

Росіянам навряд чи вдасться протистояти партизанському руху – ISW

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Усі новини...
війна
Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні
Поліція Фінляндії уточнила слова свого посадовця про можливу контрабанду зброї з України
Міноборони повідомило про нову ІПСО росіян проти Збройних сил
Останні новини
13:09
Російські генерали обговорювали застосування ядерної зброї в Україні, це непокоїть США – NYT
13:06
відеоГлава МЗС Іспанії прибув до Києва
12:40
Виробник лікеру Jägermeister припинив поставки до Росії
12:37
93% навчальних закладів готові до опалювального сезону – Шкарлет
12:36
Харківщина: арештували посіпаку, який допомагав ворогу захоплювати підприємства
12:30
В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній – YouControl
12:27
Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України
12:16
відеоМобілізовані Чувашії вийшли на протест, бо Путін їм не заплатив – ЗМІ
12:11
Галущенко розповів, як звільнення Вітренка вплине на роботу "Нафтогазу"
12:02
Білорусь і Росія вже придумали нові військові навчання на 2023 рік
Усі новини...