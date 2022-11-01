Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Київській області поспішають підготувати 425 укриттів на випадок ядерного удару

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 21:51
Олексій Кулеба, фото Олександра Хоменка, hromadske

У Київській області є 425 спеціальних укриттів на випадок ядерної атаки Росії, у найближчі два тижні їх хочуть обладнати портативними радіоприймачами з батарейками.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю hromadske

Деталі: На запитання, як Київщина готується до ядерних атак, Кулеба зазначив, що останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Тому як посадова особа він готується до найгіршого сценарію, але сподівається, що все буде нормально. 

Питання укриттів, сказав голова Київської ОВА, не порушувалося останні 30 років, але в останні 5 місяців – "усе зовсім інакше": він вимагає від людей не підходити до цього формально.

Пряма мова: "У нас 425 спеціальних сховищ в області. Вони розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області близько тисячі укриттів. Найпростіше – цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози. 

Зрозуміло, що насамперед людина має перейти до укриття. Другий крок, найважливіший, – має бути зв’язок. Якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде. Єдине, що працюватиме, – це радіо. 

Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація – це буде найголовніше. Тільки так люди зможуть дізнатися, що треба робити далі". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На запитання, чи ці 425 об’єктів уже обладнані приймачами, Кулеба відповів: "На сьогодні ні. Однак терміново хочемо обладнати їх. До 15 листопада". 

За словами голови ОВА, місцеве населення вже знає, де бомбосховища – а "здебільшого вони і є цими протирадіаційними сховищами". 

"Таким є кожне друге в Київській області. Це не окремі якісь будівлі. Вони більш укріплені, розташовані на більшій глибині", – пояснив Кулеба. 

У випадку ядерної атаки будуть використовувати всі доступні офіційні джерела інформації: урядові лінії, радіо, гучномовці. Зокрема, їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які інформуватимуть населення. Цим займається ДСНС, у разі потреби ще залучатимуть поліцію.

Усі екстрені служби забезпечені засобами радіаційного захисту. Також минулого тижня були "штабні навчання, щоб кожен розумів алгоритм своїх дій", сказав голова ОВА.

За словами Кулеби, влада також уточнює та поновлює всі можливі евакуаційні маршрути й напрацьовує план дій. 

Пряма мова: "Є плани евакуації кожного населеного пункту, по кожній окремій територіальній громаді. У них визначені місця, де людям потрібно буде збиратися на евакуацію, визначені транспортні засоби, які залучатимуться для евакуації. У кожній громаді є відповідальна за це людина. 

До того ж транспортних засобів для евакуації більш ніж достатньо. Наприклад, можна залучати комунальний транспорт. Дефіцит залучається від транспортних перевізників (маршрутних таксі — ред.). А ще є військовий транспорт". 

Теми: Київська областьядерна зброяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський про перехоплені розмови окупантів: Я російську мову ліпше знаю

БЕБ викрило колаборанта Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів

Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України

фотоНа пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката

відео Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів

ППО збила три ракети Х-59, які зранку атакували Одещину

Усі новини...
Київська область
Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями
У кількох районах Києва екстрено відключили електрику через ремонт лінії
На Київщині лишаються невпізнаними 200 тіл жертв російських солдатів
Останні новини
14:40
Експорт до країн СНД через війну впав майже на чверть
14:34
Росіяни нарощують темпи мародерства на окупованих територіях – Спротив
14:25
Везли 1300 кілометрів до сина і до рідної Одеси: медики здійснили останню мрію важкохворої українки
14:18
Росія у жовтні стала найбільшим постачальником нафти до Індії
14:18
відеоЗеленський розповів, чи підштовхують його до компромісів з Росією
14:16
Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів
14:03
Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару
13:54
Путін ще не вирішив, чи буде вп'яте балотуватися у президенти Росії
13:54
Сині кити проковтують понад 10 млн шматочків мікропластику щодня – дослідники
13:40
Парламент Чорногорії обмежив повноваження президента, депутатів звинуватили у перевороті
Усі новини...