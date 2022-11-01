У Київській області поспішають підготувати 425 укриттів на випадок ядерного удару

У Київській області є 425 спеціальних укриттів на випадок ядерної атаки Росії, у найближчі два тижні їх хочуть обладнати портативними радіоприймачами з батарейками.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю hromadske

Деталі: На запитання, як Київщина готується до ядерних атак, Кулеба зазначив, що останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Тому як посадова особа він готується до найгіршого сценарію, але сподівається, що все буде нормально.

Питання укриттів, сказав голова Київської ОВА, не порушувалося останні 30 років, але в останні 5 місяців – "усе зовсім інакше": він вимагає від людей не підходити до цього формально.

Пряма мова: "У нас 425 спеціальних сховищ в області. Вони розташовані під землею, мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в області близько тисячі укриттів. Найпростіше – цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози.

Зрозуміло, що насамперед людина має перейти до укриття. Другий крок, найважливіший, – має бути зв’язок. Якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде. Єдине, що працюватиме, – це радіо.

Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація – це буде найголовніше. Тільки так люди зможуть дізнатися, що треба робити далі".

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Деталі: На запитання, чи ці 425 об’єктів уже обладнані приймачами, Кулеба відповів: "На сьогодні ні. Однак терміново хочемо обладнати їх. До 15 листопада".

За словами голови ОВА, місцеве населення вже знає, де бомбосховища – а "здебільшого вони і є цими протирадіаційними сховищами".

"Таким є кожне друге в Київській області. Це не окремі якісь будівлі. Вони більш укріплені, розташовані на більшій глибині", – пояснив Кулеба.

У випадку ядерної атаки будуть використовувати всі доступні офіційні джерела інформації: урядові лінії, радіо, гучномовці. Зокрема, їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які інформуватимуть населення. Цим займається ДСНС, у разі потреби ще залучатимуть поліцію.

Усі екстрені служби забезпечені засобами радіаційного захисту. Також минулого тижня були "штабні навчання, щоб кожен розумів алгоритм своїх дій", сказав голова ОВА.

За словами Кулеби, влада також уточнює та поновлює всі можливі евакуаційні маршрути й напрацьовує план дій.

Пряма мова: "Є плани евакуації кожного населеного пункту, по кожній окремій територіальній громаді. У них визначені місця, де людям потрібно буде збиратися на евакуацію, визначені транспортні засоби, які залучатимуться для евакуації. У кожній громаді є відповідальна за це людина.

До того ж транспортних засобів для евакуації більш ніж достатньо. Наприклад, можна залучати комунальний транспорт. Дефіцит залучається від транспортних перевізників (маршрутних таксі — ред.). А ще є військовий транспорт".