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За останній рік російських дипломатів в Угорщині стало на 30% більше – розслідування

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 23:15

Тоді як більшість держав ЄС ухвалили рішення про вислання російських дипломатів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Угорщині їхнє число за останній рік зросло майже на третину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні угорського порталу Direkt36 і каналу RTL.

За даними журналіста Direkt36 Саболча Пані, наприкінці листопада 2021 року в Угорщині працювало 46 російських дипломатів, а наприкінці жовтня 2022-го – вже 62. Для порівняння: у Лондоні працюють 35 російських дипломатів, у Варшаві – 20, а в Братиславі – 15.

Експерт з питань політики безпеки, колишній офіцер військової розвідки Угорщини Йожеф Кіш Бенедек стверджує, що частина дипломатів РФ – а саме близько 60-70%, – імовірно, займаються розвідувальною роботою на додаток до своєї публічної місії.

Окремі російські дипломати можуть намагатися впливати на політичний клімат країни перебування, додає політолог Петер Креко.

"У Греції, наприклад, ці (російські) дипломати працювали над тим, щоб спробувати змістити політичний клімат у суперечці щодо назви між Північною Македонією та Грецією у більш екстремальний бік і всупереч домовленостям. Або в Сербії вислали російських дипломатів через підозри, що вони можуть бути причетні до замаху на президента Чорногорії Міло Джукановича", – пояснив він.

Голова комітету з нацбезпеки парламенту Угорщини Золтан Сас повідомив, що на наступному закритому засіданні комітету запитає керівників спецслужб про зростання кількості російських дипломатів.

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"Це ніколи не є дружнім жестом. Росія не є частиною нашого федеративного устрою, тому вона є країною з іншими інтересами. Якщо вона нарощує свій розвідувальний потенціал, це, безумовно, викликає занепокоєння, і угорські служби повинні реагувати на це предметно", – вважає він.

У відповідь на запит RTL в МЗС Угорщини заявили, що визначення кількості дипломатів завжди є "суверенним правом країни, яка їх направляє", і всі вони "проходять необхідні перевірки з точки зору національної безпеки".

Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.

Теми: ЄвропаУгорщинаРосіядипломатичні відносини
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