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Замість Путіна на саміт G20 поїде Лавров - посольство РФ

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 10:25

Президент Росії Владімір Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн Групи 20 на Балі наступного тижня.

Про це в коментарі CNN повідомили у російському посольстві в Індонезії, пише "Європейська правда".

Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомила начальник протоколу посольства Юлія Томська.

Томська додала, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей віртуально.

Раніше ЗМІ писали, що причиною рішення відмовитися від поїздки був страх у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

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Теми: ПутінЛавров
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