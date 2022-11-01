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Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план

"Українська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 23:22
Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план
Фото: РИА Новости

У середу 2 листопада під керівництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройде засідання спільної колегії військових відомств Білорусії та Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить повідомлення російського військового відомства

Деталі: Колегію проведуть за допомогою відеоконференцзв'язку. Повідомляється, що однією з найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії з протидії "спробам фальсифікації історії".

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Також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік.

Дослівно: "На засіданні планують обговорити питання про перебіг реалізації плану спільних заходів міністерств оборони Республіки Білорусь і Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави на 2022-2024 роки".

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Теми: БілорусьРосіяармія
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