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Соратника олігарха-втікача Плахотнюка затримали при в’їзді з України у Молдову

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 06:35
Соратника олігарха-втікача Плахотнюка затримали при в’їзді з України у Молдову

У середу вранці під час спроби в’їзду з України до Молдови на пункті пропуску затримали колишнього молдовського депутата від Демократичної партії, наближеного до олігарха-втікача Влада Плахотнюка, Володимира Андронакі.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Андронакі затримали на пункті пропуску "Крива-Мамалига". Він доставлений у Антикорупційну прокуратуру.

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Андронакі, людина з оточення екслідера Демократичної партії Влада Плахотнюка, був оголоешний в міжнародний розшук для затримання та слідства. 

Андронакі разом із Плахотнюком є фігурантом у справі румунських прокурорів, відкритій за фактами продажу зброї відомим російським "збройовим бароном" Віктором Бутом.

У жовтні 2021 року Андронакі висунули звинувачення у справі про "крадіжку мільярда". 

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Слідство вважає, що політик замішаний у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах та на користь організованої злочинної групи.

Видання RISE Moldova писало про те, що дві офшорні компанії зі схожими назвами з Беліза отримали один мільйон євро з "вкраденого мільярда". Компанії, створені на східному узбережжі Центральної Америки, контролювалися на той момент Володимиром Андронакі.

Плахотнюк, який теж є фігурантом скандальної "справи мільярда" й перебуває в санкційному списку США, днями оголосив про повернення в молдовську політику.

Про останні події у сусідній з Україною Молдові дивіться у новому блозі "ЄвроПравди": ФСБ "валить" Молдову: Газ, електрика, протести та новий любимчик Кремля

Теми: Молдова
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