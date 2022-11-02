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Україна веде переговори про ЗРК, щоб збивати іранські ракети – Єрмак

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 08:57
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українці навчилися збивати іранські дрони зі стрілецької зброї, а нині Україна веде переговори щодо отримання зенітно-ракетних комплексів, щоб протистояти іранським ракетам.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Війна – шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч.

Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя.

Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни".

Деталі: Голова ОП зазначив, що у військових шахах Україна повинна бути на крок попереду.

За його словами, бажання Росії отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій – наразі військова машина РФ стає залежною від підсанкційного Ірану та від залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати Білорусь.

Єрмак підкреслив, що Україна робить усе можливе і неможливе для пришвидшення поставок сучасного озброєння і збереже свою енергетику, попри мрії Росії знищити українців.

Знати більше: Замінити "Іскандери" і "Калібри". Які іранські ракети хоче Росія, щоб бомбити українські міста

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що Іран готується відправити Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. 
  • За його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які є на озброєні окупанта. Проти таких ракет Україна не має ефективного захисту.

 

Теми: УкраїнаРосіяІранвійна
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