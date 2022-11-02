На Полтавщині кілька днів триватимуть навчальні стрільби

Фото ілюстративне зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

Жителі Полтавщини у найближчі кілька днів можуть чути звуки пострілів – у кількох громадах області проходитимуть навчальні стрільби.

Джерело: начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "2 листопада на території Миргородської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби.

Також 2-4 листопада навчальні стрільби проходитимуть на території Лютенської громади".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що в ці дні місцеві мешканці можуть чути звуки пострілів. Він закликав людей зберігати спокій.