На Полтавщині кілька днів триватимуть навчальні стрільби
Середа, 2 листопада 2022, 09:37
Жителі Полтавщини у найближчі кілька днів можуть чути звуки пострілів – у кількох громадах області проходитимуть навчальні стрільби.
Джерело: начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram
Пряма мова Луніна: "2 листопада на території Миргородської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби.
Також 2-4 листопада навчальні стрільби проходитимуть на території Лютенської громади".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що в ці дні місцеві мешканці можуть чути звуки пострілів. Він закликав людей зберігати спокій.
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