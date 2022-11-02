У Кишиневі розповіли, що ексдепутата з оточення олігарха затримали завдяки України

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін повідомила що ексдепутата Демократичної партії Володимира Андронакі, соратника олігарха-втікача Влада Плахотнюка, оголосили в Україні небажаною персоною та вислали.

Про це вона сказала на пресконференції 2 листопада, призвяченій затриманню колишнього нардепа на кордоні з Україною, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За словами Драгалін, поки що прокуратура не отримала офіційної інформації про те, чому Україна застосувала до Андронакі такі заходи.

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а систематичну корупцію в Молдові. По-друге, з огляду на те, що в Україні оголошено військовий стан, там існує певна політика до іноземців, які в'їжджають до їхньої країни", - сказала Драгалін.

Прокурор Октавіан Якімовський, який також брав участь у брифінгу, розповів, що зараз Андронакі перебуває в Антикорупційній прокуратурі, йому сьогодні офіційно висунуть звинувачення. Після цього його помістять під арешт на 30 діб.

Прокурори не відповіли на запитання, чи Андронаки екстрадували українські правоохоронні органи, чи він сам залишив Україну. Усі подробиці обіцяли надати пізніше.

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Андронакі затримали на КПП Крива-Мамалига, коли він хотів в'їхати до Молдови з України.

Андронакі, людина з оточення екслідера Демократичної партії Влада Плахотнюка, був оголоешний в міжнародний розшук для затримання та слідства.

Разом із Плахотнюком Андронакі є фігурантом у справі румунських прокурорів, відкритій за фактами продажу зброї відомим російським "збройовим бароном" Віктором Бутом.

У жовтні 2021 року Андронакі висунули звинувачення у справі про "крадіжку мільярда".

Плахотнюк, який теж є фігурантом скандальної "справи мільярда" й перебуває в санкційному списку США, днями оголосив про повернення в молдовську політику.

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