Харківщина: арештували посіпаку, який допомагав ворогу захоплювати підприємства

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта на звільненій території Харківщини та зібрала докази його добровільної співпраці з ворогом.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Йдеться про 54-річного мешканця регіону, який перейшов на бік ворога.

За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону чоловік добровільно погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації" на користь країни-агресора.

Зазначається, що після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

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Наразі затриманому повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.