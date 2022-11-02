Харківщина: арештували посіпаку, який допомагав ворогу захоплювати підприємства

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта на звільненій території Харківщини та зібрала докази його добровільної співпраці з ворогом.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Йдеться про 54-річного мешканця регіону, який перейшов на бік ворога.

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За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону чоловік добровільно погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації" на користь країни-агресора.

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Зазначається, що після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі затриманому повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.