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Польща ухвалила рішення про будівництво першої АЕС

Середа, 2 листопада 2022, 18:07
У Польщі планують будувати АЕС, фото з Twitter European Pravda

Уряд Польщі 2 листопада ухвалив рішення щодо будівництва атомної електростанції.

Про це йдеться у заяві польського уряду, пише "Європейська правда"

Перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на базі американської технології реакторів AP1000.

"Вибір американської технології не тільки зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки", - заявила міністр клімату і навколишнього середовища Анна Москва.

Міністр додала, що партнерство зі США у будівництві першої атомної електростанції в Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

"Ми працюємо згідно з графіком. Будівництво першої польської атомної електростанції розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", - сказала Москва.

Прем'єр-міністр Матуеш Моравецький заявив, що будівництво атомної електростанції коштуватиме 20 мільярдів доларів, повідомляє TVN24.

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"Під час засідання Ради міністрів ми прийняли рішення про будівництво першої атомної електростанції на території Республіки Польща, в місці, яке є найбільш підготовленим для цього...на півночі Польщі", - сказав він.

Теми: ПольщаАЕС
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