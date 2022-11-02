Резніков обговорив із колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України
Міністр оборони Олексій Резніков у середу повідомив про телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Фінляндії та Італії – Антті Кайконненом і Гвідо Крозетто.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Із міністром оборони Фінляндії Резніков обговорив "додаткві шляхи посилення оборонних спроможностей України". "Надзвичайно вдячні Фінляндії за міцну підтримку", – написав він у Twitter.
Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of 🇫🇮 @anttikaikkonen— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
We discussed additional ways to strengthen 🇺🇦 defence capabilities.
We are immensely grateful to 🇫🇮 for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ
Главі італійського Міноборони Резніков зателефонував "у перший день після канікул в Італії". "Гарні новини: італійський уряд продовжить підтримку України. Обговорили перспективи співпраці в багатосторонніх проєктах", – написав Резніков.
On the very first day after the holidays in 🇮🇹, I had a conversation with the new 🇮🇹 #DefMin @GuidoCrosetto
Congratulations on the appointment!
Good news: the 🇮🇹 Government will continue its support for 🇺🇦.
Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022ВІДЕО ДНЯ
Раніше міністр оборони Олексій Резніков після спілкування з чеською колегою Яною Черноховою анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.