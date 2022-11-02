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Резніков обговорив із колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 21:38

Міністр оборони Олексій Резніков у середу повідомив про телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Фінляндії та Італії – Антті Кайконненом і Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Із міністром оборони Фінляндії Резніков обговорив "додаткві шляхи посилення оборонних спроможностей України". "Надзвичайно вдячні Фінляндії за міцну підтримку", – написав він у Twitter.

Главі італійського Міноборони Резніков зателефонував "у перший день після канікул в Італії". "Гарні новини: італійський уряд продовжить підтримку України. Обговорили перспективи співпраці в багатосторонніх проєктах", – написав Резніков.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков після спілкування з чеською колегою Яною Черноховою анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.

Теми: РезніковМіноборониФінляндіяІталія
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