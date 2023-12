Резніков обговорив із колегами з Фінляндії та Італії військову підтримку України

Міністр оборони Олексій Резніков у середу повідомив про телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Фінляндії та Італії – Антті Кайконненом і Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Із міністром оборони Фінляндії Резніков обговорив "додаткві шляхи посилення оборонних спроможностей України". "Надзвичайно вдячні Фінляндії за міцну підтримку", – написав він у Twitter.

Реклама:

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of 🇫🇮 @anttikaikkonen We discussed additional ways to strengthen 🇺🇦 defence capabilities. We are immensely grateful to 🇫🇮 for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ

Главі італійського Міноборони Резніков зателефонував "у перший день після канікул в Італії". "Гарні новини: італійський уряд продовжить підтримку України. Обговорили перспективи співпраці в багатосторонніх проєктах", – написав Резніков.

On the very first day after the holidays in 🇮🇹, I had a conversation with the new 🇮🇹 #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the 🇮🇹 Government will continue its support for 🇺🇦.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb