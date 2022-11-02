Росія постійно загрожує продовольчому експорту, але вимагає "гарантій" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми ракетними ударами постійно ставить під загрозу маршрути зернового коридору в Чорному морі, проте вимагає якихось гарантій безпеки від України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до українців 2 листопада

Пряма мова: "Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного – і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск, вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу".

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Деталі: Зеленський зазначив, що 2 листопада говорив із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, зокрема, про безпеку зернового коридору й Чорного моря загалом.

Український президент заявив, що шантаж Росії щодо виходу з зернової ініціативи не пройшов.

Він також вважає проявом провалу Москви її вимоги щодо гарантій безпеки від Києва.

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Пряма мова: "В Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви.

​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України. ​

Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність".

Деталі: Зеленський наголосив, що саме Росія є загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Цьому передувало: В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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