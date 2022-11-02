Росія постійно загрожує продовольчому експорту, але вимагає "гарантій" – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми ракетними ударами постійно ставить під загрозу маршрути зернового коридору в Чорному морі, проте вимагає якихось гарантій безпеки від України.
Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до українців 2 листопада
Пряма мова: "Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного – і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск, вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу".
Деталі: Зеленський зазначив, що 2 листопада говорив із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, зокрема, про безпеку зернового коридору й Чорного моря загалом.
Український президент заявив, що шантаж Росії щодо виходу з зернової ініціативи не пройшов.
Він також вважає проявом провалу Москви її вимоги щодо гарантій безпеки від Києва.
Пряма мова: "В Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви.
252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.
Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність".
Деталі: Зеленський наголосив, що саме Росія є загрозою глобальній продовольчій безпеці.
Цьому передувало: В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.
Передісторія:
- Після удару безпілотниками по кораблях Чорноморського флоту РФ, що стався в окупованому Севастополі 29 жовтня, Росія заявила про призупинення участі у зерновій ініціативі.
- В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
- Президент РФ Володимир Путін того ж дня, 31 жовтня, почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.
- 1 листопада Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада. Проте Анкара мала намір і далі виконувати Чорноморську зернову ініціативу.
- 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.