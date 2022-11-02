Працюємо з Іспанією, щоб забезпечити повітряний щит для України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада мав у Києві зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом і говорив із ним, зокрема, про захист українського неба.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до народу, Офіс президента

Пряма мова: "Провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії – він сьогодні був в Україні. Подякував Іспанії за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави. Обговорили, що може додатково посилити наш захист. Зокрема, працюємо разом з Іспанією, щоб реально забезпечити повітряний щит для України".

Деталі: Володимир Зеленський подякував міністру закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелю Альбаресу за всебічну підтримку Іспанії в умовах збройної агресії Росії, що триває.

Український лідер високо оцінив гуманітарну підтримку з боку Іспанії, зокрема нинішню передачу 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги.

Він також висловив подяку за теплий прийом і допомогу українським громадянам, які були вимушені шукати прихисток в Іспанії через війну.

Окремо президент подякував за рішення Іспанії щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони.

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"Для нас сьогодні це справді питання номер один – забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури", – сказав Зеленський під час зустрічі з Альбаресом.

Співрозмовники обговорили й питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Президент зазначив, що Україна розраховує на конкретні кроки на шляху до ЄС під час головування Іспанії в Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року.

Окрему увагу було приділено питанням відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетних обстрілів з боку Росії.

Зеленський подякував за надані Іспанією генератори й відзначив потребу в додатковій допомозі з боку партнерів для повернення безперебійного електропостачання.

Він також висловив сподівання на те, що Іспанія активно долучиться до відбудови України.

Крім того, Зеленський закликав Іспанію підтримати створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням Росії, а також спеціального міжнародного трибуналу за злочин російської агресії.

Цьому передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес мали зустріч у Києві 2 листопада. Стало відомо, що Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.