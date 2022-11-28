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Кремль не хоче, щоб Ватикан був посередником у переговорах між Україною та Росією

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 19:20
ДМИТРО ПЄСКОВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі неможливо здійснити пропозицію Ватикану щодо посередництва щодо "врегулювання" війни Росії проти України.

Джерело: Reuters

Пряма мова Пєскова: "Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю (Ватикану – ред.), але з огляду на ту ситуацію де-факто і де-юре, яку ми зараз маємо з української сторони, такі платформи не можуть бути затребувані".

Деталі: Папа Римський Франциск 10 днів тому в інтерв'ю італійській газеті La Stampa підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край конфлікту між Росією і Україною.

Що було раніше: Папа Римський Фрациск раніше в інтерв'ю журналістам назвав українців народом-мучеником через російську агресію.

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Теми: РосіяУкраїнавійнаВатикан
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