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"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 01:25
Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, програвши Лейпцигу, але не позбувся європейської весни
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" програв вирішальний матч у 6 турі Ліги чемпіонів "Лейпцигу" з рахунком 0:4.

Джерело: результат матчу, Суспільне.Спорт

Деталі: Внаслідок поразки "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, але зможе виступити навесні у Лізі Європи.

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"Шахтар" підходив до шостого туру, гарантувавши собі вихід у єврокубки. Вдалося це донецькій команді завдяки нічийному результаті у п'ятому турі проти "Селтіка".

Попри це, "Шахтар" зберігав шанс на продовження боротьби у Лізі чемпіонів. Для цього "Гірникам" потрібно було перемагати "Лейпциг", який мав перевагу у три очки - будь-який інший результат українську команду не влаштовував.

Однак здобути перемогу "Шахтареві" не вдалося.

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Теми: футболШахтар
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